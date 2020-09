FOTO | Politsei palub abi Harjumaal kaduma läinud 58-aastase Raivo asukoha tuvastamisel

19. septembril kella poole üheksa ajal õhtul anti häirekeskusele teada, et Raivo läks hommikul koos sõbraga Hatu külas metsa, kuid pole sealt naasnud. Mehe telefoniaku on tühi. Raivo leidmiseks kaasati lisaks droonile ja politseikoerale eile ka PPA lennusalga kopter ja ATV, ent otsingud kahjuks tulemust ei andnud.

Otsingud jätkusid Hatu küla lähistel täna hommikust kuni pimeda saabumiseni. Osalesid politseipatrullid kõikidest Põhja prefektuuri jaoskondadest. Samuti lõid otsingutel kaasa hulk vabatahtlikke, kellel olid ka otsingukoerad kaasas. "Juba hommikul otsustasime maastikuotsingu ja aheliku kasuks, meeter-meetri haaval maa-ala läbi käies on suurem tõenäosus märgata pisidetaile, mis aitavad kaasa metsa kadunud inimese leidmisele. Suur tänu kõigile Raivo lähedastele ja kodukandi inimestele, kes otsingutel aktiivselt osalenud on ja meile ka tehnilises mõttes abikäe ulatasid," sõnas Põhja prefektuuri operatiivjuht Taavi Kirss.

Lisaks ahelikule otsiti Raivot ka õhusõidukitega. Otsingutel osales nii droon kui ka PPA helikopter ning otsingutegevused jätkuvad homme hommikul.

"Tuletame meelde, et metsa minnes peab kindlustama, et sul oleks võimalik sealt omal jõul välja tulla. Alati peab kaasas olema täis laetud akuga telefon, et eksimise korral kasutada GPS-rakendust või helistada 112. Veepudel ja värvilised riided on samuti tähtsad. Me kaasame otsingutesse kaduma läinud inimese lähedasi, sest iga väiksemgi infokild kaduma läinud inimese kohta on otsingutel suureks abiks. Kõige tähtsam on kohe abi kutsuda, kui su lähedasel või sul endal suund kaob ja enam ise metsast või soost välja tulla ei oska. Metsa eksimine pole häbiasi, seda võib juhtuda igaühega, meie olemegi selleks, et appi tulla," sõnas Kirss.

Raivo on ligikaudu 170 cm pikk ja kõhna kehaehitusega. Mehel olid jalas pikad kalamehe saapad, seljas must tagi ning peas tume nokamüts. Raivo kõnnib vaevaliselt.

Politsei palub kõigil, kes on Raivot näinud või kel on infot tema võimaliku asukoha kohta, anda sellest teada hädaabinumbril 112.