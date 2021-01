FOTO | Politsei palub abi 10-aastase Arturi leidmisel

Artur lahkus täna hommikul oma Nõmmel asuvast kodust, et sõita bussiga kooli poole. Paraku pole aga poiss sinna senini jõudnud. Laps võib ühistranspordiga sihitult ringi sõita ning seepärast on politsei kontrollinud nii bussi- kui ka rongipeatusi ja ootepaviljone, kus poiss võiks viibida. Telefoni poisil kaasas ei ole.

Artur on 150 sentimeetrit pikk ja saleda kehaehitusega, tal on helepruunid juuksed. Peas on poisil oranž müts, seljas musta värvi erkroheliste ja valgete detailidega koolikott, musta värvi jope ja kilepüksid, jalas tumedad saapad.

Patrullid jätkavad otsinguid, muuhulgas kontrollib politsei aktiivselt linnakaamerate pilte. Palume kõigil, kes on kirjeldusele vastavat last näinud, sellest teada anda lühinumbril 112.