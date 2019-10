FOTO | Politsei otsib Viljandis perekodust lahkunud 15-aastast Angelikat

Angelika lahkus perekodust õhtupoolikul, mil perekodu personal sellest ka politseile teada andis. Noorel neiul telefoni kaasas ei ole ning on teadmata kellega ja kuhu ta liikuda võis. Angelika on ka varem perekodust selliselt lahkunud, kuid on siis õige pea tähelepanelike inimeste või politsei abil üles leitud ja tagasi koju toimetatud.

Politseinikud on suhelnud perekodu personaliga, samuti kontrollinud neiu võimalikke viibimispaiku, kuid seni paraku tulemusteta.

Angelika on lühikest kasvu ja tugevama kehaehitusega. Tal on üle õlgade pruunid heledate triipudega juuksed. Teadmata on, mis neiul kodust lahkudes seljas oli.

Politsei palub kõigil, kes on Angelikat näinud või omavad teavet tema võimaliku asukoha kohta, anda sellest teada hädaabinumbril 112.