FOTO | Politsei otsib Viljandi vallas kadunud Niinat

Eile õhtul kella 22 paiku sai politsei teate, et Viljandimaal Vanamõisa külas lahkus oma kodust teadmata suunas 80-aastane Niina. Lähedane kirjeldas politseile, et eakal naisel on mäluprobleeme, mistõttu võib ta kõrvalise abita hätta sattuda.

Politsei alustas teate laekudes kohe otsingutega, kuhu kaasa tavapatrullide kõrval ka päästeametnikud drooniga, teenistuskoerad koerajuhtidega ning ametnikud infrapunakaameratega. Esmalt kontrolliti üle naise kodumaja ning selle lähiümbrus ning kõrvalhooned. Öö vältel kontrolliti eaka naise kodulähedased põllumassiivid üle drooniga, tema kodukohta ümbritsevad teed käidi läbi nii teenistuskoerte kui ka infrapunakaameratega ning seda umbes viie kilomeetri raadiuses. Paraku naist veel leida pole õnnestunud, otsingud jätkuvad.

Niina on lühikest kasvu ning umbes 150 sentimeetrit pikk. Tal on tumedad lühikesed juuksed. Kodust lahkudes kandis ta seljas punast fliisi ja peas halli villast mütsi.

Viljandi politseijaoskonna juht Margus Sass palub Vanamõisa küla ja seal lähistel elavate inimeste abi, et nad kontrolliksid üle oma talumaja ümber jääva territooriumi ja abihooned selgitamaks ega eakas naine külma eest juhtumisi just sinna peavarju pole tulnud otsima. "Tähelepanu võiks pöörata ka esemetele ja jälgedele, mis otsitava naise liikumisest vihjeid jagavad," lisas Sass.

Politseijuhi sõnul on otsingumeeskonnale abiks seegi, kui ses piirkonnas paiknevad ettevõtted ja eramaja omanikud, kel on valvekaameraid, vaataks üle salvestused eilsest õhtupoolikust kuni seniajani. "Ehk on sinna talletunud väärtuslikku infot, mille abil eaka naise asukohta või liikumistrajektoori tuvastada," loodab ta.

Kui keegi märkab kirjeldusele vastavat naist kuskil liikumas, palutakse sest teatada hädaabinumbril 112.