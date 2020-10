FOTO | Politsei otsib Tartumaal oma kodust lahkunud 13-aastast Marleeni

Politseile laekus teade, et eilsest õhtust saadik ei ole Kõrveküla alevikku oma koju naasnud 13-aastane Marleen. Tüdrukul on kaasas küll mobiiltelefon, kuid ta on selle välja lülitanud.

Politsei ning lähedased on suhelnud nii tüdruku koolikaaslaste, õpetajate kui ka sõprade, kuid keegi neist ei tea, kus Marleen võiks aega veeta või kelle selts viibida.

Marleen on varasemaltki sarnaselt kodust ära jooksnud, ent on siis kas politsei poolt Tartu linnast aega veetmast leitud või on ta ise mõne aja möödudes tagasi koju tulnud.

Tüdruk on 176 cm pikk ning keskmise kehaehitusega. Tal on pikad pruunid juuksed. Kodust lahkudes oli tal seljas kirsipunane jope, musta-valgekirjud tossud ning sinine käekott.

Kui keegi on Marleeni näinud või omab infot tema viibimiskohast, palutakse sellest teada anda politseile telefonil 112.