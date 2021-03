FOTO | Politsei otsib Lasnamäel kadunud 12-aastast Mattiast

Poisil on seljas hall-must jope, peas musta värvi müts, jalas musta värvi teksad ja saapad, kaasas on seljakott „Puma“. Mattias on 165 cm pikk ja tal on pikemad heledad juuksed.

Politseinikud otsivad Mattiast ja kontrollivad võimalikke asukohti, kus poiss võib viibida. Palutakse kõikidel, kes on poissi näinud, helistada numbrile 112.