FOTO | Politsei otsib Kohtla-Järvel kadunud 34-aastast Antoni

Antoni lähedased suhtlesid temaga viimati möödunud nädalal, 6. mail. Pärast seda ei ole mehega ühendust saadud ja kuna selline käitumine ei ole Antonile omane, siis teatati mehe kadumisest täna politseile. Antoni isiklikud asjad nagu ID-kaart, mobiiltelefon ja rahakott on kodus, samuti on ta lahkudes jätnud oma auto maja ette.

Politsei kontrollis võimalikke aadresse, kuhu Anton võis suunduda ja Ida-Virumaa haiglaid ning traumapunkte, kuid meest neis ei olnud. Samuti kammis politsei läbi mehe elukoha lähiümbruse ja rääkis tema tuttavatega, kuid pärast 6. maid ei ole keegi mehega suhelnud. .

Anton on 1.76 m pikk ja sportliku kehaehitusega. Lahkudes oli tal seljas must nahast jope ja must õhuke kampsun. Jalas kandis ta siniseid teksapükse ja musti spordijalanõusid.

Politsei palub kõigil, kes on Antoni pärast 6. maid näinud või oskavad anda infot tema asukoha kohta anda sellest teada hädaabinumbril 112 või kirjutada e-mailil taavi.unuks@politsei.ee.