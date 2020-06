FOTO | Politsei otsib kodust lahkunud 14-aastast Kaisat

Tütarlapsel on kaasas mobiiltelefon, kuid enamuse ajast on see välja lülitatud. Kogutud infole tuginedes võib neiu viibida Tallinnas Nõmme piirkonnas.

Kaisa on 164 sentimeetrit pikk ja kõhnema kehaehitusega. Tal on tumedad õlgadeni juuksed. Seljas võib ta kanda tumedat pikkade varrukatega pluusi, jalas halle teksaseid ja tenniseid. Sageli on tal kaasas ka rula.

Kui kellelgi on infot Kaisa võimalikust asukohast või on teda viimastel päevadel näinud, palutakse sest teada anda telefonil 112.