FOTO | Politsei otsib Ida-Virumaal kadunud 87-aastast Lidiat

Lähedased suhtlesid naisega viimati neljapäeval, 11. märtsil. Pärast seda enam Lidiaga ühendust pole saadud. Naise elukoha kontrollimisel tuvastati, et ta on kodust lahkunud ja telefoni koju jätnud.

Fotod on tehtud Lidiast esimesel märtsil. Kodust lahkudes kandis ta sama riietust. Tal on seljas tume hallikas mantel ja peas pruum müts. Kaasas on naisel pruuni-beeži kirju käekott. Lidia on 150 cm pikk ning kõhna kehaehitusega. Tal on sirged hallid lühikesed juuksed.

Politsei palub kõigil, kellel on infot naise võimalikust asukohast, sellest teada anda hädaabinumbril 112. Lidia isikukirjeldus on edastatud ka kõikidele piirkonna patrullidele ning politsei kontrollib lähedastelt saadud infot võimalikest asukohtadest, kuhu naine võis minna.

Politseinikud jätkavad naise otsinguid. Kaasati ka politseikoer, kellel paraku ei õnnestunud jälge üles võtta. Praegu kontrollivad politseinikud piirkonda droonide abiga.