FOTO | Politsei ja prokuratuur paluvad abi vägivallakuritegudes kahtlustatava asukoha väljaselgitamiseks

Lõuna Ringkonnaprokuratuuri abiprokuröri Maarja-Liisa Kõivu sõnul on politsei pidanud kinni samuti neis kuritegudes kahtlustatava 34-aastase naise, kuid 56-aastase Roberti asukoht on teadmata. „12. aprillil toimus Jõgevamaal 56-aastase kahtlustatava ja kahe mehe vahel vägivaldne konflikt. Praeguste tõendite kohaselt sai juhtum alguse sellest, et kahtlustatav nõudis üht meest noaga ähvardades endale võõrast vara. Nähes ähvardamist, sekkus kannatanu kaitseks 24-aastane mees, kellele kahtlustatav põhjustas noaga vigastusi, mis õnneks ei olnud tõsised. Kahtlustatav sai ka vigastusi ning vajas arstiabi, kuid on nüüd meditsiiniasutusest omavoliliselt lahkunud,“ ütles Kõiv.

„Politsei ja prokuratuur paluvad kõigil, kes 56-aastast Robertit kusagil näevad, anda sellest koheselt teada häirekeskuse lühinumbril 112 või 5281562. Kuna meest on alust kahtlustada rasketes isikuvastastes kuritegudes, tuleb enda turvalisust silmas pidades vältida temaga kontakti loomist, vaid anda teda nähes sellest koheselt politseile teada,“ lisas prokurör.

Kriminaalasjas käivad aktiivsed menetlustoimingud ja seetõttu ei ole hetkel võimalik detailsemat informatsiooni avaldada. Kriminaalmenetlus käib väljapressimist ja kehalist väärkohtlemist käsitlevate paragrahvide järgi.