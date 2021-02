FOTO | Piiri valvatakse lumisel talvel suuskadel: ihu läheb higiseks, aga töö saab kiiremini tehtud

Kui tavaliselt peetakse suusatamist lihtsalt talispordi alaks või laste värskes õhus viibimise võimaluseks, siis Eesti piirivalves on suusad kuulunud alati talvise töövarustuse hulka, vahendab ERR-i uudisteportaal.

"Suuskadel on näitkeks mootorsaani juures selline hea eelis, et suusapatrulli ei ole kuulda, ehk me kasutame piiri valvamisel erinevat taktikat. Ei tasu alati arvata, et piirivalvur tuleb mootorsaaniga. Võib ka tulla vaikselt sahisedes läbi lume suuskadega või hoopis õhust drooniga," rääkis politsei- ja piirivalveameti Saatse kordoni juht Arvi Suvi.

Piirivalvurid saavad suuskadel liikudes paremini jälgida ümbrust ning märgata lumele jäetud jälgi.

"See liikumine peab võimaldama, et sa suudad kuulata mis toimub naabermaal, mis meie sisemaal toimub, vaadelda naabermaad, vaadelda ette, õhku, ehk siis see suusatamine teps mitte lõbu pärast ei ole - ihu läheb higiseks, aga töö saab lihtsalt kiiremini tehtud," kirjeldas ta.

