FOTO | Pärnumaal Maima külas põleb turbaraba. Suure tuule tõttu levib tuli kiiresti edasi

Häirekeskus sai teate tulekahjust Maima külas kell 15.32.

Esialgse info kohaselt oli süttinud turbaväli ja turbatootmis ettevõtte töötajad püüdsid ise põlengut kustutada. Päästjad reageerisid tulekahjule suurte jõududega ja hetkel käib tuleleviku piiride kindlaks tegemine.

Suure tuule tõttu levib tuli aga kiiresti edasi ning põlenguala suurus ei ole lõplik. Hetkel on tuli levinud Lavassaare järveni. Tulekustutustööd on väga keerulised pehme pinnase tõttu ning ligipääsetavus põlengukolletele on raskendatud. Põleng on intensiivne ning lõplik tulejoonele piiri saamine võib võtta aega pikalt, sest ala on suur ja ligipääs keeruline.

Sündmuskohal on 18 erinevat tehnikaühikut üle Pärnumaa, kaasatud on lisaks päästeautodele UTV-d ja ATV-d ning droon, millega põlengaual suurust kindlaks tehakse. Lisaks oodatakse peatselt saabuvat Politsei- ja Piirivalveameti helikopterit. Põlengu piirkonnas hetkel inimestele otsest ohtu pole, kuid tuule suuna tõttu levib suits suunaga Ahaste suunal, mistõttu palutakse inimestel selles piirkonnas hoida aknad ja uksed suletuna ning püsida siseruumides.

Päästeamet

Tulekahju tekkepõhjus ei ole teada.

Riigi Ilmateenistuse andmetel püsib ilm kuiv ka lähipäevil, seega palub päästeamet inimestel olla ettevaatlik ning pidada kinni tuletegemise ohutusreeglitest.