FOTO | Õismäe teel oli tänavaauku täidetud hauakiviga

Haabersti linnaosa vanem Andre Hanimägi sõnas, et omaalgatuslikult on kodanike poolt tänavaauke ka varasemalt parandatud, kuid hauakiviga augu täitmine on õõvastav ning võib viidata hauarahu rikkumisele. „Kuigi hetkel hauakivi enam tänaval ei vedele, anname info edasi politseile juhuks kui selgub, et tõepoolest on tegemist olnud hauarüüstamisega,“ sõnas Hanimägi. Linnaosavanem lisas, et taoline tegu on ühiskonnas aktsepteeritud moraalinormidega vastuolus ning teo toimepanija peab oma tegude eest vastutama.

Ta jätkas, et omaalgatuslik tänavaaugu parandamine ükskõik millisel meetodil võib tekitada rohkem kahju kui kasu. „Tänavaaukudest tuleks teada anda linnaosavalitsusele või kommunaalametile. Mõistan, et kõik tänavaaugud ei saa kahjuks parandatud koheselt, kuid töötame teede seisukorra parandamisega igapäevaselt. Igasugune isetegevus võib aga hoopis takistada tänava nõuetekohast parandamist ning lõhkuda autosid, tekitades teiste inimeste varale kahju,“ rõhutas Hanimägi.