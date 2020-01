FOTO | New Yorgi ÜRO julgeolekunõukogu saali ette asetati Eesti lipp

See märgib hetke, kui Eesti astub maailma kriisidiplomaatia keskmesse. Liputseremoonial võtab sõna Eesti alaline esindaja ÜRO juures Sven Jürgenson.

Järgmised kaks aastat annavad Eestile võimaluse rääkida kaasa julgeolekukriiside ohjamisel ja inimkannatuste leevendamisel ning tõsta oluliselt Eesti nähtavust. Julgeolekunõukogus töötab Eesti selle nimel, et riigipiirid ei nihkuks, et inimväärikus oleks kaitstud ja et ühiselt kokku lepitud normid kehtiksid ka kübermaailmas. Peame vajalikuks väikeriikide hääle võimendamist ning ka Julgeolekunõukogu läbipaistvamaks muutmist.

Lisaks meile alustab tööd ÜRO julgeolekunõukogus neli uut valitud liiget: Niger, Tuneesia, Vietnam ning Saint Vincent ja Grenadiinid. Nende nelja riigiga oleme liikmed kuni 2021. aasta lõpuni. Viie alalise liikme USA, Suurbritannia, Prantsusmaa, Venemaa ja Hiina kõrval jätkavad 2020. aastal Belgia, Saksamaa, Dominikaani Vabariik, Indoneesia ja Lõuna-Aafrika Vabariik. 2020. aasta juuni valimistel valitakse järgmised viis liiget perioodiks 2021–2022.