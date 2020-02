FOTO | Nelja riigi välisministrid kogunesid, tähistamaks Eestile olulist päeva

Välisminister Urmas Reinsalu tähistas Tartu rahu aastapäeva ühise töölõunaga, kus osalesid Läti välisminister Edgars Rinkēvičs, Soome välisminister Pekka Haavisto ja Poola välisminister Jacek Czaputowicz.

Reinsalu tänas oma kolleege Eesti jaoks väga olulise tähtsusega päeva tähistamise eest. Ta rõhutas, et Tartu rahuleping, mille sõlmimisest möödus täna 100 aastat, on Eesti Vabariigi sünnitunnistus, sest selle alusel hakati Eestit tunnustama vaba ja iseseisva riigina. Lisaks toonitas ta, et Eesti Vabariik juhindub Tartu rahulepingu ning õigusliku järjepidevuse kehtivusest.

Ministrid osalevad täna ka Vanemuises pidulikul kontsert-aktusel tervituskõnedega. Tartu rahulepingule Eesti ja Venemaa vahel järgnesid Venemaa lepped Poola, Soome, Läti ja Leeduga.

Töölõunal arutasid ministrid regioonile oluliste teemade edendamise võimalusi, sealhulgas koostööd transatlantilistes suhetes, idapartnerluses, Euroopa Liidu laienemises ning Euroopa Liidu pikaajalises eelarves kokkuleppele jõudmiseks. Samuti puudutati Kolme Mere Algatust, ÜRO Julgeolekunõukogu teemasid ning arenguid Iraanis ja Iraagis.

Integreeritum Euroopa ja selle naabruskond

Euroopa Liidu laienemise osas rõhutas Eesti välisminister, et EL peab jõudma Albaania ja Põhja-Makedooniaga liitumisläbirääkimiste alustamise osas konsensusele, eelistatavalt enne märtsis toimuvat EL-i ja Lääne-Balkani riikide tippkohtumist. „Konsensuse mitteleidmine ei oleks hea signaal Lääne-Balkani riikidele, kes ootavad kinnitust EL-i jätkuva toetuse kohta nende valitud reformide teel,” sõnas ta.