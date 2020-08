FOTO | Narva kaubanduskeskuse tornis heisati Eesti lipp valet pidi

Astri keskuse kellatornis heisati Eesti lipp valet pidi Lugeja foto

Lugeja saatis Delfile foto, millelt on näha, et Narvas asuva Astri kaubandus- ja meelelahutuskeskuse kellatorni on Eesti lipp valet pidi heisatud.