FOTO | Mustveel teatati karu eest puu otsa põgenenud inimesest

Delfi lugeja

Täna hommikul teatati, et Mustvee vallas Kääpa külas on Jõhvi-Tartu-Valga mnt 93 km puu all karu ja puu otsas inimene. Politsei teatas, et õnneks oli tegemist installatsiooniga - puu all on karu topis ja helkurvestiga inimese kuju on puu otsas.