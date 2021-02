FOTO | Miks on linnavalitsuse parkla eeskujulikult lumevaba, aga tänavatel hanged?

Sotsiaalmeediasse postitati foto Tallinna linnavalitsuse parklast, mis on eeskujulikult lumest puhtaks roogitud. Samal ajal on mitmed Tallinna tänavad lumest lookas ja jala liiklemine on kohati suur väljakutse.