FOTO | Miks kandis Lihula tulistaja valget kombinesooni?

Tarraste riided võeti asitõendiks. Pärnu politseijaoskonna juhtivuurija Lennart Pulk selgitas, et ajutine asendusriietus anti talle ajaks, kuni jõuavad kohale mehe isiklikud riided. "Kui kinnipeetaval on lähedasi, kel on võimalik talle tuua teised riided, tulevad need tema elukohast. Kui see võimalik ei ole, anname need kinnipeetavale meie. Riided, mida kinnipeetavatele vajadusel jagame, annetatakse meile.“

Tarrastele on esitatud kahtlustus mõrvas ja tapmiskatses. Kahtlustuse järgi sõitis 32-aastane mees pärast tanklast lahkumist kraavi ning tulistas autost väljudes esmalt kraavi sõitnud auto juures peatunud mootorratturit, veidi hiljem talle lähenenud juhuslikku, liikuvat autot.