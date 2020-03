FOTO: Maardu Toidupangas jagati endiselt toitu tihedasse punti kogunenud inimestele

Vene Delfile saadeti pilt Maardust, kus inimesed seisavad Toidupanga abipakkide sabas endistviisi nina-kuklas koos.

Toidupanga kommunikatsioonijuht Liina Peäske ütles Delfile, et Maardus juhtunu on arusaamatus: kõik Toidupanga harukontorid on saanud info, kuidas eriolukorra ajal abi jagada ning probleem Maardus võis tekkida selles, et abisaajad ei olnud sellega kursis.

Kui muidu jagab Toidupank abipakke kindlal ja suhteliselt lühikesel ajavahemikul, siis nüüd on pakkide jagamine pikendatud tervele tööpäeva pikkusele, et abivajajad saaks tulla hajutatult. Seda teavet on abivajajatele jaganud ka sotsiaaltöötajad, kuid ilmselt ei ole uus kord kõigi Toidupanga klientide teadvuseni veel jõudnud.

Toidupakkide järel sabas seismist on ette tulnud ka Tallinnas, kus tuli inimeste teavitamiseks ja hajutamiseks abiks MUPO.

Maardu kommunikatsioonijuht Jelena Katsub ütles Vene Delfile, et Toidupanga juures sabatamine on täiesti lubamatu ja linnavalitsus võtab kohe ühendust Toidupangaga, et toidujagamine korraldataks vastavalt eriolukorra nõuetele hoida distantsi ja mitte lubada enam kui kahe inimese kogunemisi.