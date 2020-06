FOTO | Kopli lahes nähti siinmail haruldast külalist silmikdelfiini

Delfiine märkas täna pukseril tööd teinud loots Indrek Sülla, kes neid märgates võttis taskust telefoni ja tegi pilti. Ta ei uskunud, et mõni foto peale jääb, aga pilte üle vaadates nägi ta, et ühel fotol on tõesti selgelt delfiin näha. Fotol on delfiin paremas nurgas.

"Võttis suu lahti," ütles Sülla. Delfiinid olid pringlist suuremad, vähemalt paarimeetrised.

Silmikdelfiin siinkandis püsivalt ei ela, bioloog Peeter Ernitsa teatel oli viimati silmidelfiini Eesti vetes näha 19. sajandil.



Silmikdelfiin on maailmas kõige laiemalt levinud delfiiniliik. See on väga levinud ka delfinaariumites, sest silmikdelfiin armastab mängida ja ei karda inimest. Ernits soovitas, et kui kellelgi on võimalik, siis võib minna delfiine otsima Kopli lahte, sest need delfiinid inimest ei karda ja näitavad end julgelt.

Keskkonnaameti avalike suhete nõunik Andri Küüts ütles, et keskkonnaametil delfiinide kohta infot pole. Kuna neid on aga Soomes nähtud, pidas ta võimalikuks, et need on ka Eesti vetesse jõudnud.

Viimati külastas Eestit Ernitsa teada 35 aastat tagasi valgevaal.