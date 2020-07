FOTO | Kohus võttis vahi alla naist ja väikelast relvaga sihtinud mehe, kelle kodust leiti suures koguses relvataolisi esemeid

Reedel kella 14.30 ajal teatati häirekeskusele, et Saku vallas sihtis mees väikese lapsega jalutanud naist relvataolise esemega.

Politseinikud tuvastasid 56-aastase mehe asukoha ja selgitasid, et tegemist oli pneumopüstoliga. Mehe kinnipidamisel ilmnes, et tema kodus võib veel olla teadmata päritolu relvasid, mistõttu viidi tema kodus läbi menetlustoimingud. Läbiotsimise käigus leidsid politseinikud veel mitmeid relvi ning ekspertiis annab vastused, mis liiki relvadega on tegu. Tänaseks on selge, et 56-aastasel mehel puudub relvaluba.

„Kui kedagi sihitakse relvataolise esemega, reageerib politsei alati täie tõsiduse ja suurte jõududega. Kaubanduses vabalt kättesaadavad stardipüstolid ja õhkrelvad võivad olla äravahetamiseni sarnased päris tulirelvadega ning kahjuks peavad mõned inimesed nendega vehkimist normaalseks. Sellise käitumisega hirmutatakse aga teisi ja pannakse ennastki ohtu. Politseinikud reageerivad sellistele olukordadele nii, nagu seisaksid nad vastamisi surmavat tulirelva omava kurjategijaga ning on valmis kasutama oma teenistusrelva ja erivahendeid,“ sõnas PPA põhja prefektuuri operatiivjuht Urmet Tambre. Tema hinnangul võiks relvataolised esemed olla päris tulirelvadest selgelt eristatavad, näiteks üleni või osaliselt teist värvi.

Ringkonnaprokurör Deniss Medvedevi sõnul selgitatakse juhtunu asjaolusid alustatud kriminaalmenetluse käigus. „Esialgsetel andmetel oli mehe valduses muu seas ka tsiviilkäibes keelatud relvi. Prokuratuur taotles laupäeval kohtult kahtlustatava vahistamist, sest meie hinnangul võib mees vabaduses viibides toime panna uusi kuritegusid. Kohus nõustus ning mees võeti eeluurimise ajaks vahi alla. Kriminaalmenetlust alustati karistusseadustiku paragrahvide järgi, mis käsitlevad avaliku korra rasket rikkumist ja tulirelva ning laskemoona ebaseaduslikku käitlemist,“ sõnas prokurör.

Politsei ja prokuratuur tuletavad meelde, et sarnastest ohtlikkest olukordadest ning registreerimata, ebaseaduslikest või tsiviilkäibes keelatud relvadest, lõhkeainest või muust sarnasest lõhkekehast tuleb teada anda hädaabinumbril 112.