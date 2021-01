FOTO | Keskerakonna kriminaalasjas andis kapos ütlusi ka Mihhail Kõlvart. Tema kabinet otsiti läbi

Kõlvart ütles "Terevisioonis", et kriminaalasi tuli talle üllatusena ning koos sellega ka õiguskaitseorganite esindajate saabumine linnavalitsusse, vahendab ERR.

"Linnavalitsuses on läbi viidud menetlustoimingud, seal hulgas läbiotsimised, ka linnapea kabinetis," ütles Kõlvart, lisades, et ka tema ise on pidanud ütlusi andma. Kõlvarti sõnul on kaitsepolitsei kinnitanud, et linnasüsteemis kedagi ei kriminaalasja raames ei kahtlustata.

Teisipäeval sai kõnealuses süüasjas kahtlustuse Keskerakond ja nüüdseks endine partei peasekretär Mihhail Korb. Kõlvart ütles, et on Korbiga sel teemal rääkinud ning Korb ise väidab, et tema ei ole kedagi püüdnud mõjutada. Kõlvart rõhutas, et ka teda ennast pole kindlasti keegi mõjutanud.

Kommenteerides peaminister Jüri Ratas öist otsust ametist lahkuda, ütles Kõlvart, et erakonna juhatuse koosolekul oli laual ka variant valitsuses jätkamisest ning sellel oli ka pooldajaid. Kõlvart ise peab õigeks, et otsustati valitsusest lahkuda.

Jüri Ratas tänas ööl vastu tänast võimaluse eest olla neli aastat peaminister, teenides Eestit, aidates kaasa Eesti elujärje paranemisele ja Eesti rahvusvahelise kuvandi tugevdamisele.

"Poliitikas tuleb keeruliste olukordade lahendamiseks teha ka väga raskeid valikuid. Selleks peab poliitik valmis olema. Tegin täna erakonnakaaslastega 14-15 tundi konsulteerides otsuse astuda kujunenud olukorras Eesti Vabariigi peaministri kohalt tagasi," ütles Ratas oma avalduses.