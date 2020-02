FOTO | Kes pargib tormi ajal mere äärde?

Päästeamet palub vältida ohupiirkonnas liikumist, et end mitte ohtu seada. Pärnu linnavalitsus on ka paigaldanud rannapiirkonda liikluspiirangu märgid.

Eemale tuleks hoida ka mahalangenud elektriliinidest ning teavitada neist elektrilevi numbril 1343.

Pärnus on oht, et vesi tõuseb õhtuks ligi kaks meetrit tavapärasest kõrgemale. Põhiliseks ohustatud alaks on Pärnu rannapiirkond ning jõeäärsed alad, Haapsalu Väikse Viigi ümbrus ja Rohuküla sadam.

Nii Delfi toimetus, päästeamet, Pärnu linnavalitsus kui ka Teeilmakeskus soovitavad inimestel rannapiirkonnast lahkuda.