FOTO | Kalamajja rajati bussipeatus, kuid liinibuss sinna käima ei hakka

Põhja-Tallinna vanema Peeter Järvelaidi sõnul lubab otseühendus Lasnamäe ja Põhja-Tallinna vahel vähendada kesklinnas asuva Hobujaama peatuse koormust, mis enne Reidi tee valmimist võimalik polnud.

"Igal juhul on põhjatallinlaste jaoks sellise bussiliini avamine suur võit. Loodame, et sellele järgneb ka Põhja-Tallinna–Haabersti otseühenduse loomine," ütles Järvelaid.

Linnaosavanem lisas, et kuna seoses uue tervisekeskuse ehitamisega Kopli polikliiniku asemele kolivad perearstid õige pea ajutistele asenduspindadele, hakkavad bussiühendused mängima veelgi olulisemat rolli.

Uue bussiliini liikumisteed analüüsides kaaluti erinevaid variante, sealhulgas ka Kotzebue ja Telliskivi tänvaid pidi liikumist. Analüüsi ja proovisõitude tulemusena sellest võimalusest siiski loobuti ning jõuti otsuseni, et bussiliin hakkab kulgema mööda Reidi teed Ahtri tänavat, Põhja puiesteed, Suurtüki tänavat, Toompuiesteed, Tehnika tänavat, Paldiski maanteed ja Sõle tänavat mööda. Edasi suundub buss piki Madala, Randla ja Kari tänavat Pelguranda.

Vahepeal rajatud bussi peatumiskoht Kotzebue tänaval Kalamaja muuseumi ees jääb kõrval asuva Gustav Adolfi gümnaasiumi koolibusside kasutada. Arutatud on ka võimalust, et sinna tuleb jalg- ja tõukerataste parkla.

Põhja-Tallinna linnaosakogu liikmed küsisid Transpordiameti esindajate käest, miks uute bussipeatuste rajamisel Kolde puiesteel ei peetud vajalikuks bussitaskute väljaehitamist, kuigi suvel on Kolde puiestee pargitud autode tõttu niigi kitsas. Vastuseks on kõlanud, et Kolde puiesteed ootab lähiaastatel põhjalikum remont ja bussitaskud tekivad selle käigus.