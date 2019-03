FOTO | Jaak Madison sattus Reformierakonna valimispeol rüselusse

Delfi andmetel kutsus Madison juhtunu jätkuks politsei. Politsei kuulas ära mõlemad osapooled, nii Madisoni kui baariomaniku.

Baariomaniku väitel oli esimene vägivaldne stseen see, kus Madison haaras ühel baarikülastajal kõrist, misjärel sekkus baariomanik tülisse ja selle käigus omakorda sai kannatada Madisoni mantel. Madison väitis kohapeal, et pruunikarva mantel on ostetud Tallinna Kaubamajast ja maksis ligi 400 eurot ning et kõrist haaramine oli tehtud enesekaitseks.

Põhja prefektuuri pressiesindaja kinnitas, et politseinikud reageerisid eile peale kella 3 öösel väljakutsele Tallinnas Sakala tänaval, kus teataja sõnul oli toimunud konflikt kahe mehe vahel. "Sündmuskohal õnnestus politseinikel vestelda vaid ühe osapoolega, kellelt võeti esmased ütlused. Selgitame juhtunu asjaolusid ning seda, kas konflikti käigus sai keegi viga," seisis politsei teates.