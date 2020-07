FOTO ja VIDEO | Soome lahel lõbusõitu teinud kiropraktik Allan Oolo pidi pinnale tõusnud piraka allveelaeva teelt kõrvale põikama

„Järsku mõistsin, et see mass tuleb meile muudkui lähemale,” kirjeldas Allan Oolo teda tabanud äratundmist. Seejärel sai ta aru, et tegemist on pinnale tõusnud allveelaevaga. "No mis tõenäosus on, et niisama mootorpaadil lõbusõitu tehes satud otse suure allveelaeva kursile,” imestas tuntud kiropraktik.