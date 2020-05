FOTO | Isamaa valis välja oma parima ema, kes saab preemiaks 10 000 eurot

Särg on emaks neljale täisealisele lapsele ja kahele kasulapsele ning vanaemaks kaheksale suuremale ja väiksemale põnnile. Kandidatuuri ülesseadjad iseloomustavad teda sädeinimesena, kelle positiivne eluhoiak ja energia on nakatanud paljusid. Ta töötab pereettevõttes Särg AA, tegutseb aktiivselt abipolitseiniku ja naiskodukaitsjana ning õpetab algklasside õpilastele jalgrattasõitu. Leili on ka Viljandimaa Lasterikaste Perede Ühingu asutajaliige ja kauaaegne aktiivne tegutseja.

IRENi esinaine, rahvastikuminister Riina Solmani sõnul väärivad emadepäeval tunnustust kõik emad: nii õnnelikus paarisuhtes olevad, üksikemad, lesed, kui ka need emad, keda meie hulgas enam ei ole. "Kõiki meil täna paraku auhinnaga tunnustada võimalik ei ole. Seepärast pöörame tänase auhinnaga tähelepanu just nendele emadele, kes pakuvad oma tingimusteta armastust rohkematele lastele kui meie peredes keskmiselt kasvab," lausus Solman tunnustuse üleandmisel.

Leili Särjele tuli Isamaa Aasta Ema tiitel üllatusena. Kandidatuuri seadsid üles tema lapsed, kelle sõnul on ende ema motoks "Perena koos suudame kõike!". Leili Särg jagas tunnustuse väljakuulutamise tseremoonia telefonilülituses õnnesoove kõigile praegustele ja tulevastele emadele ja tublidele isadele. "Minu ema on üles kasvatanud seitse last. Tema on eriline aasta ema tiitli vääriline," lisas Särg.

Kandidaatideks võis esitada erakonna aktiivseid liikmeid, kes on nelja või enama lapse emaks. Aunimetusega kaasnes preemia 10 000 eurot.