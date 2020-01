FOTO | Facebookis ringleb hoiatus tuberkuloosi põhjustava lihatüki kohta. See on valeinfo!

Nimelt ei ole tuberkuloosi sümptomid valged mullid lihal. Veterinaar- ja toiduameti eksperdi arvates on pildil näha lihastes olevaid parasitaarsõlmekesi ehk kohti, kus arenevad mõne parasiidi vastsed. Eestis on küll parasiite, kelle vastsed tekitavad taolisi sõlmi looma lihastes või organites, kuid kontrollide käigus sorditakse säärane välja ning poelettidele see ei jõua.

Pildi on üles laadinud egiptlane Malek Haitam ja seda on jagatud üle 1,1 miljoni korra. Seda jagavad ka eestlased.

Veterinaar- ja toiduameti peadirektori asetäitja Olev Kalda sõnul on Eestis müüdav liha toidukõlblik, mis tagatakse sellega, et liha peab pärinema tapamajast. Loomi kontrollitakse enne ja pärast tapmist.

Terviseameti andmeil levib tuberkuloos peamiselt õhu kaudu, kui näiteks lahtise kopsutuberkuloosiga haige köhib. Harva võib nakatuda tuberkuloosi seedetrakti või vigastatud naha ja limaskesta kaudu.