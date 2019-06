FOTO | Erkki Keldo: Reformierakond on valmis moodustama parema valitsuse

Jaanuaris tegin julge lubaduse kui ütlesin, et oma kampaanias kavatseme jõuda võimalikult paljude inimesteni Tallinnast Võruni, Narvast – Kuressaareni. Lubasin isiklikult, et meie 125 Riigikokku kandideerijat töötavad kõik valimisteni jäänud päevad, et viia Eesti inimesteni meie ideed ja lubadused. Täna saan täie kindluse ja uhkusega öelda, et täpselt seda ja rohkemgi veel nad tegidki.

Head sõbrad. Ma ütlen teile kaks suurt arvu 162 363 ja 87 160. Need arvu ei ole niisama võetud. Nende numbrite taga on kõik meie toetajad üle Eesti, kes uskusid meisse nii Riigikogu valimistel kui ka Euroopa Parlamendi valimistel, mis mõlemad lõppesid Reformierakonna võiduga.

Kuid see, mis juhtus pärast Riigikogu valimisi on jätnud nii mind kui ka väga palju eestlasi mõtlikuks või isegi öelda murelikuks. Kui valimistel räägiti ja lubati inimestele maksusüsteemi kordategemist, elujärje parandamist, tasuta lasteaiakohtasid, töötavate pensionäride topeltmaksustamise lõpetamist ning Eesti elu arendamist, siis selle asemel oleme saanud valitsuse, mis viimaste kuudega tekitab ise rohkem probleeme kui lahendada suudab. Inimesed läksid valimiskastide juurde, et valida Eestit edasiviivaid mõtteid, mitte piinlikust tekitavat valitsust.

Soovin ära klaarida ka meie seisukohad valitsuse moodustamisel, mida on proovitud meile ette heita. Öeldes ära siinkohal, et Reformierakonna kõrgeimaks eesmärgiks on oma valijatele antud lubaduste ellu viimine ja Eesti elu arendamine. Seda saab teha kõige paremini valitsuses olles. Selle nimel peame me töötama iga päev. Aga just valijatele antud lubadused on need, millest erinevalt tänasest valitsusest meie kergekäeliselt ei loobu.

Kui meile proovitakse ette heita, et ka pärast valimisi lubame seista enda valijate eest, siis selline etteheide on pisut kummaline ja nagu aeg ka näitas pigem ettekäändeks mõeldud. Ma ei soovi öelda, et Reformierakond oleks paindumatu või me ei suudaks teha kompromisse valitsuse moodustamisel. Muidugi suudame ja koalitsioonivalitsemine seda tihti tähendabki. Kuid iga erakond peaks teadama, et enda valijaid ja toetajaid ei tohi mitte kunagi petta ning seda me teha ei kavatse. Meie oleme valmis, et pakkuda koostöös teiste erakondadega Eestile paremat valitsust, mis arendaks Eestit, mitte ei tegeleks meie ühiselt saavutatu lõhkumisega.

Riigikogu valimistel õnnestus meil saada rekordilised 34 kohta parlamendis. See on enneolematu toetus aga ka kohtustus nii erakonnale kui ka kõikidele valitud saadikutele, et seda mandaati auga ja väärikalt teenida. Euroopa Parlamendi valimistel tagas inimeste toetus meile 2 mandaati ja teadmise, et Eesti saadab Euroopasse meid esindama just väärikad ja tublid kandidaadid.

Julgen kindlalt öelda, et selliseid tulemusi ei oleks me suutnud saavutada ilma kõikide meeskonnaliikmete abita – ja selle all ma mõtlen nii erakonnaliikmeid, kampaaniameeskonda, kandidaate, kandidaatide abisid ja muidugi ka kõiki inimesi, kes meie poolt valisid ning meie poliitikasse usuvad. Ma olen teile südamest tänulik ning soovin ka rõhutada, et valimisi võidavad meeskonnad. Meil igaühel on meeskonna toimimises oluline roll ning nii nagu kell ei saa kunagi õiget aega näidata, kui kõik hammasrattad ja vedrud koostööd ei tee, nii ei saa ka üks poliitiline organisatsioon olla edukas, kui kõik meeskonna liikmed sellesse ei panusta. Meie edu vundamendiks ongi alati olnud meie liikmed, kes kõik usuvad erakonda ja on valmis sellesse alati panustama.

Tulles tagasi Riigikogu valimiste juurde ja vaadates minu selja taga olevat Eesti kaarti näeme, et see on värvunud suuresti kollaseks ning võib öelda, et suur osa Eestist hingab Reformierakonnaga samas rütmis. Kuid kahjuks on seal kaardil ka laike teistes värvides. See kaart näitab, millised erakonnad suutsid millistes valimisringkondades võita. Meie suutsime Riigikogu valimised võita võimalikust kaheteistkümnest ringkonnast seitsmes, Keskerakond 3 ja EKRE 2 ringkonnas. Võib uhkusega öelda, et igati tubli ja korralik tulemus meie poolt. Kui aga vaatame kaarti veel täpsemalt, siis omavalitsuste kaupa muutub kaart kirjumaks. See näitab, et mitmetes kohtades üle Eesti on meie tööpõld veel pikk ja lai ning kindlasti ei saa me loorberitele puhkama jääda.

Eriti arvestades, et järgmised valimised, kuigi küll veel alles veidi enam kui kahe aasta pärast, on kohalikud valimised, kus võtame teiste kandidaatidega mõõtu just omavalitsuste kaupa.

Organisatsioon on meil kindlasti Eesti kõige tugevam, kuid kui me tahame ka järgmistel valimistel sama edukad olla, siis nii nagu iga organisatsioon peame ka meie muutuma ajas tugevamaks ning uuendustega kaasas käima.