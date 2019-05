FOTO | EKRE sõprade Facebooki grupis kutsutakse Raimond Kaljulaidi lehte ründama

"Saabus vihje, et EKRE kurikuulsas "sõprade klubis" kutsutakse üles 48 tundi enne valimisi minu Facebooki kontot ründama. Lootuses, et Facebook paneb minu lehed kinni. Nagu ma räägin, EKRE kübersõdalased püüavad heidutada, hirmutada ja reaalselt takistada kõiki, kellega nad nõus ei ole. Tülgastav ja inetu, ebademokraatlik ja lapsik. Suhtleme Facebookiga, et nad sellest teaksid, aga välistada ei saa, et see läheb neil korda," kirjutas Kaljulaid.