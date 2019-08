FOTO | Eesti suursaadik Austraalias Kersti Eesmaa andis üle volikirja

Tseremoonia toimus Austraalia valitsushoones Canberras ning tänasest on Kersti Eesmaa ametlikult Eesti suursaadik Canberras. Volikirjade üleandmisele järgnenud vestluse käigus kinnitati ühiselt, et Eesti ja Austraalia suhted on väga heas seisus ning hoolimata suurest vahemaast on Eesti ettevõtjad leidmas teed Austraalia turule, samuti on tihedad kultuurisuhted.

„Kuigi võib tunduda, et Austraalia on kaugel ja kaubandussuhete arendamine keeruline, on hea meel, et Eesti teenuste eksport Austraaliasse on tõusuteel, meie IT valdkonna ettevõtjate vastu on Austraalias kindlasti suur huvi ja seda kinnitavad ka reaalsed toimivad äripartnerlused. Loodan saadikuna omalt poolt veelgi nende kontaktide edendamisele igati kaasa aidata,“ ütles vastne suursaadik.

Kindralkuberner tundis huvi ka Eesti kogukonna vastu Austraalias ning suursaadik Eesmaa kinnitas, et saatkonna oluliseks töösuunaks ongi suhete hoidmine ning tihendamine suure eestlaste kogukonnaga Austraalias. "Kogukonna toetus kahe riigi suhete arendamisele on äärmiselt oluline,“ märkis Eesmaa.

Kersti Eesmaa on omandanud majandusteooria bakalaureuse kraadi Taru ülikoolis ning lõpetanud EBSi rahvusvahelise ärijuhtimise magistriõppe, samuti õppinud Lõuna-Taani ülikoolis. Ta alustas karjääri välisministeeriumis aastal 1996 välismajanduspoliitika osakonna atašeena. Eesmaal on pikaaegne välisministeeriumi erinevate osakondade juhtimise kogemus ning enne suursaadikuks asumist töötas ta pikalt välisministeeriumi konsulaarosakonna peadirektorina.