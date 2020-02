FOTO | Eesti ja Taani kaitseminister kohtusid Tallinnas

“Mul on siiralt hea meel, et meie koostöö Taaniga on niivõrd üksmeelne poliitilisel ja riigikaitselisel tasandil — meil on sarnane mõtteviis ja eesmärgid,” märkis Jüri Luik. “Me tegutseme taanlastega üheskoos siin Tapal, aga ka NATO Iraagi missiooni raames, samuti Põhjadiviisi staabi raamriikidena ja eelmisel suvel liitus Taani ka NATO Küberkaitsekoostöö oivakeskusega siin Tallinnas.”

Ministrid tõdesid ühiselt, et kõigis neis formaatides jätkub kindlasti pikaajaline koostöö ning avaldasid lootust, et peatselt saavad Eesti kaitseväe instruktorid jätkata väljaõppe andmist kõrvuti Taani üksusega missioonil Iraagis.

Rahvusvahelise Põhjadiviisi (Multinational Division North, HQ MND N) staabi raamriikidena on Eesti, Taani ja Läti valmistamas ette diviisi staabi ülesehitamist. Staabi põhiülesandeks saab olema sõjaliste operatsioonide juhtimine oma vastutusalas kriisi ja sõja ajal.

Kohtumiselt kaitseminister Jüri Luigega suundus Taani ministri delegatsioon koos Taani parlamendi riigikaitsekomisjoni delegatsiooniga edasi Tapale, kus neid võttis vastu 1. Jalaväebrigaadi ülem kolonel Vahur Karus.

Eestis asuvasse Ühendkuningriigi juhitud NATO lahinguüksusesse naases Taani uue rotatsiooniga käesoleva aasta jaanuaris rohkem kui 200 sõduri ning jalaväelahingumasinaga.