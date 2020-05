Folkloristika preemia sai Piret Voolaid

Piret Voolaiu peamised uurimisteemad on mitmekülgsed, tema erialase huvi all on vanasõnad, mõistatused, rahvahuumor, digitaalne folkloor ja spordipärimus. 2019. aastal ilmunud teadustöödes käsitles ta sõimuväljendeid, värvisümboolikat mõistatustes ning mõistatuste ja uskumuste seoseid.

Lisaks korraldas Voolaid rahvusvahelisi konverentse, mis keskmes olid kaasaegsed kultuurimuutused, mütoloogia ning usundilised jutud. Laiemale üldsusele on tuttavad tema päevakajalised, vanasõnade tähendusi lahti harutavad sõnavõtud meedias, teatas kirjandusmuuseum.

Sel aastal esitati preemiale neli kandidaati: Lisaks Voolaiule ka Risto Järv, Mare Kõiva ja Mari Sarv. Kõigi nimetatud folkloristide teadus- ja organisatsiooniline töö, samuti rahvaluule populariseerimistegevus oli väga sisukas ja tulemuslik, teatas kirjandusmuuseum.

Preemiakandidaate ühendab ka asjaolu, et nad on kas suuremate uurimisüksuste või töörühmade juhid.

Akadeemiline Rahvaluule Selts koostöös Eesti Kultuurkapitali Rahvakultuuri sihtkapitaliga annab igal kevadel välja Eesti folkloristika aastapreemiat. Preemia eesmärk on tõsta esile preemia saamisele eelnenud aasta jooksul silma paistnud folkloristi tegevust.