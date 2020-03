FODOD | President Kaljulaid õhtustas Montenegro presidendi ja delegatsiooniga Fotografiskas

Ilmar Saabas Fotograaf-videoreporter RUS

„Eesti oli 2006. aastal, esimene riik, kes lõi Montenegroga diplomaatilised suhted. Saime oma toetust uuesti kinnitada, kui heiskasime Montenegro lipu päeval, mil ta ühines NATOga. Loodan väga, et saame seda korrata ka siis, kui Montenegro ühineb Euroopa Liiduga, ja et see päev ei ole kaugel tulevikus,“ ütles Eesti riigipea Montenegro presidendi Milo Djukanovićiga kohtumise järel. Lisaks kohtumisele õhtustasid kahe riigi presidendid Fotografiskas.