Flirt keskerakondlaste ja reformlaste vahel näib jätkuvat

Reformierakondlane Erkki Keldo kinnitas, et nii Reformierakonna kui Keskkerakonna juhtivad poliitikud on kohtunud, kuid selleks, et arutada üleüldiselt päevapoliitilisi teemasid. "Seda on keskerakondlased öelnud, et neil on villand EKRE käitumisest," sõnas Keldo.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) poliitikud saavad Keldo väitel "suletud uste taga" aru, et nende senised väljaütlemised tekitavad pahameelt, kuid siis lähevad avalikkuse ette taas vastuoluliste väidetega. "Keskerakonna karikas on täis," lisas Keldo.

Keskerakonna juht Jüri Ratas väitis eile Delfile, et Keskerakond ei pea Reformierakonnaga läbirääkimisi. Küsimusele, kas ta on viimasel ajal Reformierakonna juhi Kaja Kallasega suhelnud, vastas Ratas: "Ma arvan, et ma ei pea teie portaali kaudu ütlema, kellega ma suhtlen ja kellega ma ei suhtle."

Delfile teadaoleva info kohaselt ignoreeris Ratas tänavu kevadel Kallase katseid kontakti saada täielikult. Väidetavalt ei vastanud ta Kallase sõnumitele ja kõnedele. Kuna nüüd väidetavalt nad aga suhtlevad, on see suur edasiminek Reformierakonna jaoks.

Möödunud nädalal kirjutas Delfi, et Reformierakond ja Keskerakond peavad salajasi valitsusläbirääkimisi, mida on nii Ratas kui Reformierakonna juhtivpoliitikud ümber lükanud. Siiski näib, et juttudel võib olla tõepõhi all.