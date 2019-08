Fjodor Berman: maja Hispaanias või oma jaht? Mul pole selleks aega!

"Minult on küsitud, kas mul on maja Hispaanias või veel kusagil - selliseid probleeme mul ei ole, minu eluviisi juures ei oleks mul aega sellega tegelda," selgitas ta ja lisas, et pole kunagi endale välismaal villa omamist eesmärgiks seadnud.

"Ma mängin veel ka tennist, kolm korda nädalas poolteist tundi korraga," nimetas Berman persooniloos oma ainsa hobina töötamise kõrval.

BLRT suuromanik Fjodor Berman taandus ettevõtte juhtimisest 2015. aastal ning tegutseb nüüd palgalise nõunikuna.

Loe pikemalt Äripäevast.