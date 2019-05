Filmiinstituudi juht: Eesti võiks filmivõtete võõrustamisel järgida Islandi eeskuju

Sepa hinnangul peaks astuma sammu tagasi ja vaatama liikluse ajutise ümberkorraldamise kõrval suurt pilti. "Kuna Eestis sedavõrd suurt produktsiooni tehtud ei ole, siis on tõenäoliselt ka selle mõju ja ulatus hoomamatu. Kardame seda, mida me ei tea, nägemata suurt pilti ja potentsiaali, mida Tallinn ja Eesti sellest võidavad," tõdes ta.

Mida mastaapsed filmivõtted ühele väikesele riigile tähendavad, seda on kõige lihtsam kirjeldada Islandi näitel. "Väike saareriik, eraldatud, võttepaigana mitte kõige lihtsam, ometi on Islandist tänaseks kasvanud rahvusvahelise, sealhulgas Hollywoodi filmitööstuse üks lemmikpaiku. Selle edulugu taga on James Bondi filmi "Die Another Day" võtted," märkis Sepp.­

Island suutis maailma ühe suurima filmiproduktsiooni

sedavõrd hästi vastu võtta ja efektiivselt ära teenindada, et sellest sai omamoodi kaubamärk. Sellele on järgnenud teinegi Bondi film, rääkimata paljudest muudest mõjukatest filmidest ja sarjadest, mille võtted on otsustatud Islandile viia.

"Mida on Island sellest võitnud? Majanduslikus plaanis tähendab iga sellise mastaabiga projekt suurt hulka raha, mis riiki jäetakse, olgu see siis töötasude näol või rahas, mida võtteid teenindavad ettevõtted teenivad, alustades hotellidest ja ehitusfirmadest ning lõpetades toitlustajatega," rõhutas Sepp.