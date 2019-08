FIKTSIOON-OTSEBLOGI | Unenägu Kaljulaidi, Ratase ja Helme kohtumisest: sild üle murelike vete ehk kuidas peaminister on 38 korda kinnitanud, et EKRE rünnakud enam ei kordu

Koos peaministriga riigipea juurde tulnud siseminister Mart Helme (EKRE) kinnitas, et PPA peadirektori Elmar Vaheri vallandamine või mittevallandamine ei ole tema hinnangul üldse mingi küsimus. "Võib-olla kiirustasime, võib-olla mitte − nagu rokkbändis öeldakse, mõni riff võib valesti ka minna, peaasi, et lugu lõpuks kokku tuleb."

Ühtlasi leidis Helme, et ametnikud töötavad EKREle vastu. "[Matti] Maasika ja Vaheri tegevuses on selgeid märke pogrommist Eesti rahva vastu. See pole enam infooperatsioon, mida need kaks musjööd teevad, vaid see on Eesti rahva kõri närimine. Mina ei saa sellist asja lubada. Selliste ametnike puhul on vaja Endlösungit [lõpplahendus - toim]."

Seepeale lubas Ratas, et midagi sellist, nagu Elmar Vaheri ümber toimus, enam ei kordu. "Selge see, et sellised asjad enam juhtuda ei saa. Minu sõna selle peale, Eesti Vabariigi peaministri sõna. Meil on endiselt õigusriik, meil on endiselt sõna vaba, ametnike vabadus on endiselt kaitstud."

Presidendi küsimuse peale, kas valitsuses on kriis, kinnitasid nii Ratas kui Helme, et kriisi ei ole. Peaminister Ratas rõhutas, et sildade ehitamine nõuab kõigi ühist pingutust ja kinnitas, et valitsus on tööjõuline ja jätkab tegevust ühiskonna sidususe nimel.

"On loomulik, et kui EKRE tahab asju jõuliselt ümber kujundada, siis see ei lähe sama libedalt nagu moos piruka sisse. Tekib hõõrumisi, aga kõvad kivid jahvatavad head jahu," lisas Helme.

