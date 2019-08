Festivalil „iduEDU“ tutvustatakse tavatuid õpiviise

Festival toimus esimest korda eelmisel aastal ning selle eesmärk on korraldada Tallinna haridusasutustele koos õppimise päev, kuid oodatud on ka uudistajad kaugemalt. Päeva esimene pool on sisustatud eeskätt haridusasutuse juhtidele ja õpetajatele mõeldes, teine pool on suunatud ka õpilastele ja lapsevanematele. Töötubasid korraldavad Tallinna koolid ja lasteaiad, eKool, HITSA ja Startup Estonia. Kohal on ka õpilasfirmad, kes oma tööd tutvustavad.

Üritus toimub Tallinna kesklinna hariduskvartalis, mille alla kuulub Tallinna Reaalkool, Tallinna Inglise Kolledž, Tallinna Kesklinna Põhikool, Tallinna Keskraamatukogu ja nende vaheline õueala.

Kogu festivali programm avaldatakse 26. augustil. Lisainfot leiab aadressilt iduedu.ee.