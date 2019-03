Feministid: Helme ähvardus rahastus ära võtta teeb nõutuks. Erinevalt parteidest ei saa me riigilt otse midagi

"Meie rahastuse äravõtmisest on üks erakond juba mõnda aega rääkinud. See teeb nõutuks, sest Feministeeriumi rahastus tuleb edukalt läbitud avalikest projektikonkurssidest. Samuti toetavad meie tegevust annetajad. 2019. aastal saab Feministeerium projektikonkursside raames toetust Hasartmängumaksu Nõukogult ja Põhjamaade Ministrite Nõukogust. Feministeerium ei saa riigilt otse midagi, erinevalt näiteks poliitilistest erakondadest. Me ei tea, mis plaan ähvardajatel on, kas keelata meil edaspidi projektikonkurssidel osalemast? Ootame huviga," märgivad nad oma vastulauses.

Feministeeriumi eelarve kulub nende sõnutsi veebiportaali pidamisega seotud töödele: toimetamisele, kirjutamisele, honoraridele, tõlgetele. "Samuti korraldame kogukonnaüritusi, näiteks vestlusringe, praktilisi töötube, kunstituure, teeme podcasti jpm. Väga suure osa Feministeeriumi tööst moodustab vabatahtlik töö. See, et riik leiab võimalused ja on huvitatud, et ühiskonna valukohti esile tõstvad organisatsioonid saaksid tegutseda, näitab demokraatia tugevust," märgivad nad oma avalduses.

"Oleme osalenud ja kutsunud oma lugejaidki osalema reedestel kliimastreikidel, naiste marsil, Tallinnapride’il, internetivabaduse meeleavaldusel. Stenbocki meeleavaldustes oleme samuti kaasa löönud, aga ei saa kahjuks korraldamise au enda peale võtta, seda teevad teised inimesed. Osaleme oma vabast ajast, kuna peame seda oluliseks. Rahumeelsed meeleavaldused on oluline ja väärtuslik osa demokraatiast ja nende kaudu saab tõstatada olulisi teemasid," lisavad nad.