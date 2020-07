Feministeerium: poliitiline tagakiusamine on väga häiriv, ent sellised rünnakud tugevdavad kodanikuühiskonda

"Makse peatamine on äärmiselt ebamugav, ja mitte ainult seepärast, et see oli ootamatu, vaid ka selle tõttu, et teeme koostööd hulga inimeste ja organisatsioonidega – pidime ümber mängima juba ootel maksed ja kohustused ning suhtlema oma partneritega, toimetajatega ja lugejate-jälgijatega, kes olukorra kohta meediast lugedes segaduses olid," rääkis Delfile Feministeeriumi toimetaja ning MTÜ Oma Tuba juhatuse liige Aet Kuusik. "Ebakindlus ei ole kadunud siiani, sest makset tulnud ei ole, kuigi loodame, et projekt saab jätkuda, nagu oleme plaaninud."

Kuusik sõnas, et Feministeerium on antud olukorras olnud Sotsiaalministeeriumiga pidevas suhtluses. Tema sõnutsi on näha, et nii ametnikud kui ka minister on teinud kõik endast oleneva, et projekt saaks jätkuda.

Summa, mille laekumist kvartaalse maksena oodatakse, on Kuusiku sõnul umbes 13 000€, kogu ettevõtmise kvartaalne makse aga umbkaudu 26 000€.

Nagu kodulehel kirjutatud, hoiab rahastus Feministeeriumi toimetuse tööjoonel: selle eest tasutakse ürituste korraldamise ja kogukonnaruumiga seotud kulud, külalisautorite, illustraatorite ja tõlkijate honorarid, samuti ka väikese koormusega töötavate toimetajate ja projektijuhi töötasu.

Kõnealust projekti, mille finantseerimist Rahandusministeeriumi poolt pitsitati, juhib Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT), mille partneriteks on Feministeerium (MTÜ Oma Tuba), EENA BPW Estonia (Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon) ja Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE.

Nii positiivset kui negatiivset

"Poliitiline tagakiusamine on väga häiriv," hindas Kuusik olukorda. "Vähemuste ja võrdõiguslikkuse teemad on olnud EKRE-le ja SAPTKile lihtne viis, kuidas ühiskonnas viha üles kütta juba pikka aega. Makse peatamise katsetus oli lihtsalt üks viis seda teha."

Tema silmis tuleb riigil soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise teemadega tegelemiseks just nimelt rohkem raha panustada, mitte olemasolevat väikest panust katkestada. Sama meelt olla ka sotsiaalminister Tanel Kiik. "Puudutavad ju võrdsed õigused igat perekonda ja inimest, kogu ühiskonda," avaldas Kuusik arvamust.