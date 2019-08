Facebook kustutas Madisoni "lõpliku lahenduse" postituse

Madisoni neljapäeval tehtud postituse mõistis muuhulgas hukka riigikogu väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa. Natsiviitest kirjutati ka välismaal, eriti Saksamaa meediaväljaannetes.

Tänaseks on Madisoni postitus kadunud.

Delfi kirjutas esmalt, et Madison kustutas postituse ise, kuid ilmnes, et antisemiitlik postitus eemaldati sotsiaalmeedia võrgustiku raporteerimissüsteemi poolt. Nii eemaldatakse näiteks vihakõnele või vägivallale üles kutsuvad postitused.

Pärast esialgse postituse kadumist ilmus võrgustikku uus, milles Madison arutleb, et tema vastased on "vasakäärmuslased" ning nad "ei ole just kõrgeima intelligentsi esindajad".

"Mina ei soovi (räägin vaid enda eest) koonduslaagreid ega holokausti. Mina soovin lõplikku lahendust migratsioonikriisile, mis hävitab Euroopat oma ajaloo ja kultuuriga," kirjutas Euroopa parlamendi saadik. Uues kommentaaris ei vabanda ta oma sõnakasutuse eest, vaid soovitab kõikidel neil, kes teda hukka mõistsid, rohkem raamatuid lugeda.

Neljapäeval tehtud postituses avaldas Madison arvamust sellenädalaste traagiliste sündmuste üle Saksamaal - esmalt lükkas Eritreast pärit meesterahvas Frankfurdis rongi ette 8-aastase poisi, seejärel tappis Stuttgardis süürlane endale tuttava kasahhi.

Madisoni kasutatud "Endgültige Lösung" oli viide Natsi-Saksamaal 1941. aastal riiklikult vastu võetud kavale juutide süstemaatiliseks hävitamiseks. Madisoni kasutatud viide, lühemalt "Endlösung", oli Natsi-Saksamaa jaoks poliitikasuunis, mida täna mõistetakse holokaustina.