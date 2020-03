Evelyn Sepp nõuab terviseameti direktorilt lahkumisavaldust. Tanel Kiik pole säärase seisukohaga nõus

"Kümme päeva on räägitud sellest, kuidas perearstidel on õigus saata inimene testima. Viisakalt öeldes on see hämamine, tegelikult on see lihtsalt valetamine," kirjeldas ERR-i ajakirjanik. "Kuni selle neljapäevani otsustas Eestis häirekeskus seda, kas inimesele saadetakse kiirabibrigaad koju ja nüüd, sellest neljapäevast, on perearstidel õigus anda saatekiri, aga perearstid ei ole vabad oma otsustes, vaid neile on antud väga ranged juhised selle kohta, keda nad üldse võivad testima saata."

Kiik ei nõustu

"Kõrvalt vaadates anda hinnanguid, mida oleks pidanud tegema täna teadaoleva info põhjal kuu-kaks tagasi, on oluliselt kergem, kui oli teha otsuseid toona teadaoleva info pinnalt," vastas sotsiaalminister Tanel Kiik ning märkis, et pole Evelyn Sepa kriitikaga nõus. "Kui vaatame otsuseid, mis on tehtud Eestis, on meie valmisolek olnud kõrge ja hea. Valmisolek on hetkel sammuvõrra ees kohapealse viiruse tegelikust levikust. Aga loomulikult kehtib põhimõte, et loodame parimat, valmistume halvimaks."

Kiige silmis on kogu tervisevaldkond - eesotsas terviseametiga - tulnud Eestis seni võrdlemisi hästi toime.

"Terviseametil on olnud väga suur roll kogu selle olukorra haldamisel ning juhiste ja soovituste väljatöötamisel. Seda koostöös nii perearstide, haiglate kui ka valitsusega," põhjendas Kiik enda seisukohta. "Arvestades olukorda, arvestades väljakutseid, mis on kogu tervisesüsteemi ees, siis kogu valdkond on väga hästi hakkama saanud."

Kuula saadet lähemalt Raadio 2-st.

