Evelin Ilves tahab europarlamenti kandideerida

ERR-i küsimusele, kas tal on ambitsiooni kandideerida europarlamenti, vastas Ilves jaatavalt. "On ambitsiooni, aga kindel see veel ikka pole."

Kaalumisaega Ilvesel pikalt pole, sest erakonnad on mai lõpus toimuvateks valimisteks nimekirju peagi lukku löömas.

"Tähtaeg on tegelikult 6. aprill. Seega aega on," ütles kandidaatide esitamise tähtajast teadlik Ilves. "Enne riigikogu valimiste tulemuste selgumist ei selgu Euroopa Parlamendi osas ka midagi."

Ta ei soovinud kommenteerida, kas tal on konkreetne pakkumine mõnelt erakonnalt laual või millise partei nimekirjas kandideerimist ta kaalub. "Laskmata karu nahka ärme jaga. Aga mõte [kandideerida] on ikka."

Refereeritud ERR-ist