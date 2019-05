Europarlamendi valimiste põrumised: Eesti 200 madal toetus ning Paet tegi Rõivasele pika puuga ära

Sellest puikles Rõivas kõrvale, mis võib olla tema ootamatult madala toetuse taga. “Eks see pisut üllatav oli, et nii napilt jäin välja,” tõdes Rõivas. Varasemalt on Paeti ja Rõivase tulemused aga riigikogu ja kohalike omavalitsuste valimistel olnud üldiselt konkureerivad. Nüüd tegi aga Paet kindlalt konkurentsile lõpu peale, ületades Rõivast ligi neljakordse häältesaagiga.

Taavi Rõivas märkis, et jutud, nagu oleks ta kampaania maksnud 100 000 eurot, ei vasta tõele. "Kampaaniakulusid lüüakse veel kokku, aga kindlasti ei maksnud minu kampaania nii palju," sõnas ta.