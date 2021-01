Euroopa riikidest ainult Islandilt tulijad ei pea järgmisel nädalal eneseisolatsiooni jääma

Tuginedes koroonaviiruse nakatunute suhtarvule, kehtib alates esmaspäevast, 4. jaanuarist 10 päevane liikumisvabaduse piirang järgmistest Euroopa riikidest Eestisse saabujatele: Andorra, Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu*, Liechtenstein, Luksemburg, Läti*, Malta, Monaco, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, San Marino, Slovakkia, Sloveenia, Soome*, Šveits, Taani, Tšehhi, Ungari. Vatikani näitaja on küll 0, kuid sealt Itaalia kaudu Eestisse reisides kehtib samuti 10-päevane liikumisvabaduse piirang.

Vabariigi Valitsus kinnitas 30. detsembril alates 1. jaanuarist Ühendkuningriigist Eestisse saabujatele täiendava kohustuse teha kuni 72 tundi enne reisi algust COVID-19 test, mille tulemus peab olema negatiivne. Testi tegemise kohustus ei laiene alla 10-aastastele lastele. Inimesed, kes saabuvad Ühendkuningriigist Eestisse lähipäevadel ja kellel ei ole võimalik teha testi 72 tundi enne reisi, peavad testi tegema vahetult pärast riiki sisenemist. Antud reeglid kehtivad ka isikutele, kes kasutavad Ühendkuningriiki Eestisse saabumisel transiitriigina. Ühendkuningriigist saabujale kehtib endiselt 14-päevane eneseisolatsiooni aeg: ta peab pärast Eestisse jõudmist 14 kalendripäeva jooksul viibima oma elukohas või viibimiskohas. 14- päevast eneseisolatsiooni perioodi on võimalik lühendada kui isik teeb seitsmendal päeval peale saabumist kordustesti ja mõlemad testid on negatiivsed. Täpsem info asub siin.

Alates 1. jaanuarist muutuvad Ühendkuningriiki reisimise tingimused ka seoses Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise üleminekuperioodi lõpuga. Täpsem info asub siin.

Eesti poolt reisipiirangute rakendamise aluseks olev nakatumisnäitaja piirmäär vaadatakse üle kord nädalas reedeti ja uued piirangud jõustuvad sellele järgnevast esmaspäevast.

* Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele 282 ei kohaldata liikumisvabaduse piirangut haiguse tunnusteta isikutele, kes on viimase 14 päeva jooksul viibinud Leedu, Läti või Soome territooriumil ning saabunud Leedust, Lätist või Soomest Eestisse, juhtudel kui:

(1) isik on teinud mitte enne kui 48 tundi enne Eestisse saabumist koroonaviiruse testi, mille tulemus on negatiivne. Eestist nimetatud riikidesse reisides ning Eestisse tagasi tulles võib koroonaviiruse testi teha ka Eestis ja negatiivse tulemuse korral naasta tavapärase elu juurde. Testi tulemuse teada saamiseni peab püsima eneseisolatsioonis.

(2) isiku Eestisse saabumise eesmärk on töötamine, õppimine, tervishoiuteenuse saamine, perekondlikud sündmused või transiit. Eelpool nimetatud põhjustel Eestisse saabujal ei ole eelnevat kohustust koroonaviiruse testi tegemiseks.