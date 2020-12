Euroopa ravimiamet alustab kahe koroonavaktsiini müügiloataotluse hindamist

Moderna Biotech Spain on esitanud Euroopa ravimiametile taotluse tingimusliku müügiloa saamiseks oma COVID-19 vaktsiinile tähisega mRNA1273. Pfizer ja BioNTech taotlevad sama vaktsiinile BNT162b2, teatab ravimiamet.

Mõlema vaktsiini hindamisprotseduur toimub kiirendatud korras ja arvamus müügiloa kohta võidakse anda juba järgnevate nädalate jooksul sõltuvalt sellest, kui üheselt ning põhjapanevalt esitatud andmed vaktsiini kvaliteeti, ohutust ja tõhusust tõendavad.

Müügiloataotluste kiiret hindamist võimaldab EMAs eelhindamise ehk rolling review protseduur, mis tähendab, et osa vaktsiini kohta käivatest andmetest on läbi vaadatud juba enne ametliku müügiloataotluse esitamist. Selle käigus on EMA hinnanud vaktsiinide eelkliiniliste uuringute andmeid ning samuti alustanud immunogeensuse (kui hästi algatab vaktsiin immuunvastuse tekke) ja ohutuse esialgsete andmete hindamist.

EMA alustab nüüd vaktsiinide kohta käivate andmete hindamist ametliku müügiloataotluse protsessi raames ja töö jätkub ka pühadeperioodil. Kui esitatud andmed tõendavad üheselt ja põhjapanevalt vaktsiini kvaliteeti, ohutust ja tõhusust, annab EMA inimravimite komitee vaktsiinile hinnangu 12. jaanuariks planeeritud erakorralisel koosolekul. See tähtaeg võib andmete hindamise käigus siiski muutuda ja EMA annab sellest teada.

Mis on tingimuslik müügiluba?

Tingimuslik müügiluba antakse välja olukorras, kus ravimi (ka vaktsiin on ravim) järele on tungiv vajadus, kuid ravimi kohta on olemas tavapärasest vähem andmeid. Seda võimaldatakse juhul, kui ravimist saadav kasu või vaktsiini kohene kättesaadavus kaalub üles puudulikest andmetest tulenevad riskid. Kui tingimuslik müügiluba on mõnele ravimile antud, peavad firmad varem kehtestatud ajagraafiku alusel jätkama EMA-le käimasolevate või uute uuringute andmete esitamist. Eesmärgiks on kinnitada, et ravimist/vaktsiinist saadav kasu ületab jätkuvalt sellega kaasnevad riskid.

Mis edasi saab?

Kui EMA otsustab, et vaktsiinist saadav kasu COVID-19 haiguse vältimisel ületab vaktsiini kasutamisega kaasnevad riskid, soovitatakse Euroopa Komisjonil anda vaktsiinile tingimuslik müügiluba. Komisjon teeb seejärel eeldatavalt mõne päeva jooksul müügiloa andmise otsuse, mis kehtib nii Euroopa Liidus kui ka Euroopa majanduspiirkonnas.