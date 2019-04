Euroopa parlamenti püüab kandideerida politseinikutapja Romeo Kalda

Ta on aastate jooksul läkitanud erinevatesse kohtutesse kaebuseid vangla toimingute kohta. Nii on ta näiteks vaidlustanud vatijope kandmise kohustuse, nõudnud õigust põletada kambris viirukeid, tahtnud öörahu viimist hilisemale kellaajale ning nõudnud, et tema transportimisel ei kasutataks käeraudu, vahendas ERR.

2016. aastal võitis Kalda Eesti riiki Euroopa inimõiguste kohtus, kui tema kasuks otsustati kohtuvaidlus, mis puudutas ligipääsu internetile. Nimelt taotles 2007. aastal Kalda Tartu vanglalt juurepääsu kolmele veebilehele: õiguskantsleri, riigikogu ja tänaseks tegevuse lõpetanud Euroopa nõukogu Tallinna infotalituse veebilehele, kus avaldati EIK-i Eesti osas tehtud otsuste eestikeelseid tõlkeid. EIK otsustas toona, et veebilehtedele ligipääsemine on vajalik isiku õiguste kaitseks ja Eesti rikkus seda õigust piirates sõnavabaduse õigust.

Vastavalt Euroopa parlamendi valimise seadusele, ei või Euroopa parlamendi liikmeks kandideerida isik, kes on kohtu poolt süüdi mõistetud kuriteos ja kannab vanglakaristust. Lisaks ei või kandideerida teovõimetuks tunnistatud isikud ning kaadrikaitseväelased.

Kalda sai 1996. aastal surmanuhtluse, kuid Tallinna ringkonnakohus asendas selle 1997. aasta veebruaris jõustnud kriminaalkoodeksi muudatuste järel eluaegse vanglakaristusega.