Euroopa Parlamenti kandideeriv Igor Gräzin kavatseb pühenduda usuõpingutele

Gräzin on mullu sügisest käinud jutlustamas kümnekonnas Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) koguduses.

Jutlustamine on osa kahekordse doktorikraadiga poliitiku teekonnast tagasi õppimise ja teadustöö juurde. "Ma olen alati teadnud, et ma ei taha igavesti poliitik olla," ütles ta.

EELK Otepää Maarja koguduse õpetaja Marko Tiirmaa kinnitab nagu Gräzin, et jutlustamine ei ole eesseisvate valimistega seotud. Õpetaja kutsel käis poliitik tänavu 24. veebruaril Otepää koguduses.

"Gräzin rääkis ainult igavikulistel teemadel ja see oli ka tingimus," ütles Tiirmaa.

Gräzini sõnul tahab ta jutlustada, et praktikat saada ning valmistuda diakooniaseminari õpingute jätkamiseks. Gräzin õpib nimelt eksternina EELK usuteaduste instituudis, kuid diakooniakoolitus jäi soiku töökohustuste pärast Euroopa Parlamendis. Sinna asus poliitik asendusliikmena tööle mullu septembris, kui Kaja Kallas naasis Reformierakonda juhtima.

Mai lõpus selguvad Euroopa Parlamendi valimiste tulemused Gräzini sõnul tema uut suunda ei mõjuta. Kui valimised võitu ei too, on laialt vaba aega, et õpingutele pühenduda. Kui ta aga parlamenti pääseb, ei jää diakooniaseminar siiski soiku, sest enda sõnul oskaks poliitik nüüd paremini töögraafikut sättida.

"Sügisel oli kõige hullem, et ma ei teadnud mitte midagi," kommenteeris Gräzin mullust parlamenti minekut. "Ma raiskasin väga palju aega, et midagi ära õppida. Nüüd ma olen juba proff ja oskan oma aega planeerida," lisas ta.

Kuigi Gräzin soovib tulevikus rohkem usule pühenduda, tal suuremaid ambitsioone kui diakoniks ehk vaimuliku abiks saamine, ei ole.